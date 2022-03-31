Kara kara düşünmek artık yok! UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının şartlarını yerine getirememişti. Başkan Ali Koç, UEFA ile bu konuyu görüşeceklerini, yeni bir yaptırımla ve anlaşmayla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.

KONTROL SİSTEMİ GELİYOR

Ancak futbolun Avrupa'daki patronunun yeni düzenlemeye gidecek olması, Sarı-Lacivertliler'e rahat bir nefes aldıracak. UEFA, pandeminin futbol ekonomisi üzerindeki etkilerini göz önüne alarak FFP'yi kaldırarak bunun yerine Finansal Kontrol Sistemi'ni getirmek için kolları sıvamıştı.

TAM DESTEK

7 Nisan'dan itibaren hayata geçirilmesi planlanan Finansal Kontrol Sistemi'nde kural ihlali yapan takımlar, Avrupa Kupaları'nda lig düşürme (Örneğin Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'ne), Avrupa Kupaları'nda puan silme gibi yaptırımlarla karşılaşabilecek. UEFA'nın bu planı, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) Viyana'da yapılan 27. Genel Kurulu'nda masaya yatırıldı. Fanatik'teki habere göre toplantıdan, UEFA'nın yeni ekonomik sistemine tam destek kararı çıktı.

FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLENECEK

Yeni uygulama hayata geçirildiği takdirde, FFP anlaşmasına uyamayan Fenerbahçe de rahat bir nefes alacak. Sarı-Lacivertliler, gelirlerinin yüzde 90'ını kullanabilecek. Bu sayede yeni teknik direktör seçimi ve kadro yapılanması konusunda yönetimin eli güçlenecek.

DEVLER LİGİ'NDE TAKIM SAYISI ARTIYOR

ECA aynı zamanda 2024-25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nin formatında yapılacak değişikliğe de onay verdi. Buna göre Devler Ligi'ne 32 takım yerine 36 takım katılacak, grup aşamasındaki maç sayısı 6'dan 10'a yükselecek.

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