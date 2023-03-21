Kaptan Gizem, Galatasaray'a veda etti! Ayrılık sebebini açıkladı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Gizem Güreşen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu. Güreşen, yöneticilerle yaşadığı fikir ayrılıkları yüzünden veda ettiğini duyurdu.

Gizem Güreşen, Galatasaray'dan ayrılık nedenini şu sözlerle açıkladı;

"Üzülerek söylemek isterim ki sevgili yöneticilerimle yaşadığım fikir ayrılıkları sonrası sevgili Galatasaray camiasına zarar vermemek adına, armasını gururla taşıdığım formama veda etmek zorundayım. Bu ailenin bir ferdi olarak biliyorum ki hiç kimse vazgeçilmez değildir. Çünkü her zaman aslolan Galatasaray'dır.

Tıpkı 6 sene önce sezon ortasında geldiğim gibi, 6 yıl sonra sezon arasında takımdan ayrılmak belki bir tesadüf ama bunun acısını ömür boyu içimde taşıyacağımın da bilinmesini isterim. Bu zorlu ve yorucu süreçte yanımda olan herkese en samimi duygularımla teşekkür ediyorum.

Belki hikayem yarım kaldı ama Galatasaray'a olan sevgimi ve desteğimi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Artık belki sahada 1 eksik olacak ama tribünde takımımın başarısı için avazım çıktığı kadar bağırıp, son sayıya kadar destek olacağım.

Tüm Galatasaray camiasına anlayışı için teşekkür eder, sözlerimi en sevdiğim tribün bestesi ile sonlandırmak isterim:

'Şereftir seni sevmek, senle ağlayıp gülmek, Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek… Hakkınız helal edin…"