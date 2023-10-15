Kapıyı araladık! Yunus Akgün'den Premier Lig golü

Türkiye'nin Letonya ile karşılaştığı maçta yıldız futbolcu Yunus Akgün, 58. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Cenk'in ortasını savunma uzaklaştıramayınca Yunus, topa sert vurarak ağları havalandırdı. Bu golle A Milli Takımımız, maçta öne geçti.

Türkiye'nin Letonya ile kozlarını paylaştığı maçın 58. dakikasında yıldız futbolcumuz Yunus Akgün şahane bir gol atarak A Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi.

YUNUS'TAN MÜKEMMEL GOL

A Milli Takımımızın, Letonya ile karşı karşıya geldiği maçta gol perdesini 58. dakikada Yunus Akgün açtı. Cenk'in ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topta Yunus topa çok sert vurdu ve ağlara yolladı.

İşte golün gelişimi;

Görüntü: TRT

Görüntü: TRT

Görüntü: TRT