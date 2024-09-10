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Kapaklıspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Kapaklıspor, baş antrenör Sertan Çakırer yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Çakırer, takımın uyum içerisinde olduğunu belirtirken, güçlü bir kadro kurduklarını ve ligde başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Kapaklıspor, 15 Eylül'de Trabzonspor ile Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Kapaklıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Ekip, Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'nda baş antrenör Sertan Çakırer yönetiminde antrenman yaptı.

Çakırer, AA muhabirine takımın uyum içerisinde olduğunu söyledi.

Bu sezon güzel bir kadro kurduklarını ifade eden Çakırer, ligde başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.

Çakırer, 15 Eylül Pazar günü Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'nda Trabzonspor ile karşılaşacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

Trabzonspor Sigorta Türkiye Güncel Eylül Spor

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