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Kapadokya'da Salomon Cappadocia Ultra Trail Koşu Etkinliği Başladı

Kapadokya'da Salomon Cappadocia Ultra Trail Koşu Etkinliği Başladı
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UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da, 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail koşu etkinliği, 73 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katılımıyla başladı. 119 K, 63 K ve 35 K parkurlarında yapılan yarışlarda sporcular, Kapadokya'nın eşsiz doğal güzelliklerini keşfedecek.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da, olağanüstü doğal güzellikleri ve tarihi ile gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, Ürgüp ilçesine start aldı.

Türkiye'nin en büyük ve en zorlu koşu etkinliklerinden biri olan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 19-20 Ekim tarihlerinde yurt içi, aynı zamanda yurt dışından birçok sporcunun katılımıyla Kapadokya'nın eşsiz tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek. Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11. kez düzenlenen organizasyona 73 ülkeden 2 bin 400 sporcu katıldı. Yarışlar 119 K (Salomon Cappadocia Ultra-Trail), 63 K (Salomon Cappadocia Medium-Trail) ve 35K (Salomon Cappadocia Short-Trail) olmak üzere 3 parkurda yapılacak. Ayrıca kadın ve erkek sporculardan oluşan, kurumsal takımların yer aldığı Team Games yarışlarında toplam 425 sporcu koşacak.

Organizasyon Başkanı Aydın Ayhan Güney yaptığı açıklamada; "Sabahın erken saati olmasına rağmen büyük bir kalabalık var. 73 ülkeden 2 bin 450 civarında sporcu yine burada buluştu. Bu yıl yine elit atletlerimiz yoğunlukta. Yarışa hazırız, parkurlar işaretlendi, tüm hazırlıklar yapıldı" dedi.

Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında 3 parkurun oluşturulduğunu söyleyen Güney "38, 63 ve 119 kilometrelik parkurlar var. Bu parkurlar Kapadokya'nın en güzel görünen vadilerinden geçiyor. Birazdan startı verilecek olan 119 kilometrelik yarış 24 sürecek. Özellikle 119 km'lik parkurda Kapadokya'nın her yeri geçilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Köy ve kasabalardan geçen yarışçılar bölgenin mistik dokusuna kendilerini kaptırırken, bölge halkıda sporculara alkışlarla tezahürat yaptı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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