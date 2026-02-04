Haberler

Kante'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'a getirdiği N'Golo Kante'nin uçaktan videosunu paylaştı. Kante'nin Türkçe olarak "Merhaba Fenerbahçe! Hazır mısınız? Geliyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

  • Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Kante, 14.4 milyon euro imza ücreti alacak.
  • Kante'nin uçağı saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

Fenerbahçe, transferinde mutlu sona ulaştığı 34 yaşındaki Fransız oyuncu N'Golo Kante'yi İstanbul'a getiriyor.

KANTE'DEN TARAFTARA İLK MESAJ

Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Kante, sarı-lacivertli taraftarlara ilk mesajını yolladı. Kulübün yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli forma giyen Kante, Türkçe olarak "Merhaba Fenerbahçe! Hazır mısınız? Geliyorum" ifadelerini kullandı.

21.30'DA İSTANBUL'DA OLACAK

Kante'yi taşıyan uçak saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. Yıldız ismi, binlerce Fenerbahçe taraftarının karşılaması bekleniyor.

Kante'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

14.4 MİLYON EURO İMZA PARASI

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 14.4 milyon euro imza ücreti alacak. Fransız oyuncu, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

KALAN İKİ SEZONDA YILLIK 11 MİLYON EURO KAZANACAK

N'Golo Kante, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu transferin karşılığında Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'e gönderdi. Fenerbahçe, Al Ittihad'dan Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis kazandı.

