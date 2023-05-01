Kansere yakalanan Daum, derbide ortaya çıktı! İşte efsane hocanın son hali

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum geçtiğimiz aylarda kansere yakalanmıştı. Tedavi sürecinde olan efsane hoca, Beşiktaş-Galatasaray maçını tribünden izledi. Daum karşılaşma sonrası Şenol Güneş ve Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Daum, ekim ayında yaptığı açıklamada , kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Tedavi süreci olumlu seyreden Alman hoca, Beşiktaş- Galatasaray derbisini tribünden izledi.

GÜNEŞ VE ÇEBİ'Yİ TEBRİK ETTİ

Christoph Daum, Beşiktaş- Galatasaray derbisi için İstanbul'a geldi. Dev mücadeleyi tribünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte izledi. Daum, karşılaşma sonrası ise Şenol Güneş ile Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

"TÜM GÜCÜMLE MÜCADELE EDECEĞİM"

Daum hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Daum'un son hali: