Karşıyaka'da Kandemir'den sitem

BASKETBOL Süper Ligi'nde henüz yeni sezon yapılanmasıyla ilgili resmi adım atmamasına rağmen sponsorluk ve idari, teknik kadroyla ilgili arayışlarını sürdüren Karşıyaka'da sözleşmesi biten antrenör Ahmet Kandemir kendisiyle görüşülmemesine tepki gösterdi. Kaf-Kaf'ta antrenörlük görevi için takımın eski çalıştırıcılarından Nenad Markovic'in ismi sanal medyada geçerken geçen sezon son 7 maç için göreve gelerek takımı mucizevi bir şekilde 5 galibiyetle 52 yıldır yer aldığı ligde tutan Ahmet Kandemir kendisinin yeni sezonla ilgili hiç aranmadığını söyledi.

Sanal medyada birçok taraftarın görevde kalması yönünde istekte bulunduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Benimle görüşülüyor gibi yanlış bir algı oluşturuluyor ancak yeni yönetimle yeni sezonla ilgili hiç görüşmemiz olmadı. Yalnız geçen ay bir kez geçen sezonla ilgili konuştuk ama sonra beni hiç arayan olmadı. Yönetimin kararıdır tabi saygı duyuyorum ancak geçen sezon çok zor durumda göreve gelip Karşıyaka'nın ligde kalmasına katkı yapan bir antrenöre en azından görüşüp teşekkür etmelerini beklerdim. Geçen sene çok az bir ücretle, ligde kalma primiyle göreve geldim. Takıma ekstra primler açıklandı ama sözleşmede yazan ligde kalma primimi bile alamadım. Alacaklarımla ilgili hiç arayan olmadı. Benimle devam etmek istememeleri kendi tercihleri, takım kurmak için zaten geç kalındı arayışa başlamaları da doğal ama bir daha aynı durumda beni ararlarsa bulamazlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı