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Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda devirdi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

OSAYI PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 25. dakikasında Edin Dzeko'nun pasında topla buluşan Osayi-Samuel rahat bir vuruşla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda devirdi

TADIC KESTİ, CENGİZ AFFETMEDİ

Attığı gol sonrası baskısını giderek arttıran Fenerbahçe, 40. dakikada Tadic'in nefis ortasında arka direkte boş kalan Cengiz uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda devirdi

SZYMANSKI'NİN PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ

Mücadeleye damga vuran isim ise son dönemlerin formsuz futbolcusu Szymanski oldu. Szymanski, maç sırasında kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle tepki çekti. Yıldız futbolcu, art arda kaçırdığı gol fırsatları ile eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda devirdi

FRED OYUNDA

Mücadelenin 65. dakikasında uzun zamandır sakatlığı bulunan Fred, oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcunun oyuna girer girmez taraftarlardan alkış aldı.

KANARYA LİDER

Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, puanını 73'e çıkararak maç fazlasıyla ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Hatayspor Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Zübeyir Kıvrak:

BU SONUÇ MAÇ OYNANMADAN BELLİYDİ ....

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Mustafa Kaya:

??aynen

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Mustafa Kaya:

Normal volkan demirel acık oynattı Takımı belliydi sorsan ismail kartal mütiş teknik direktör ???? ama Trabzonda dananın kuyruğu kopacak selamlar Trabzondan

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Şükrü Polat:

Futbol cahili gs camiası son 11 maçta 1 galibiyet alan Hatayin durumunu biliyo olması lazım. Ama idrak yolu enfeksiyonu var tüm gslilerde. Anlamazlar

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