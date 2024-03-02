Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda devirdi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

OSAYI PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 25. dakikasında Edin Dzeko'nun pasında topla buluşan Osayi-Samuel rahat bir vuruşla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

TADIC KESTİ, CENGİZ AFFETMEDİ

Attığı gol sonrası baskısını giderek arttıran Fenerbahçe, 40. dakikada Tadic'in nefis ortasında arka direkte boş kalan Cengiz uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

SZYMANSKI'NİN PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ

Mücadeleye damga vuran isim ise son dönemlerin formsuz futbolcusu Szymanski oldu. Szymanski, maç sırasında kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle tepki çekti. Yıldız futbolcu, art arda kaçırdığı gol fırsatları ile eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

FRED OYUNDA

Mücadelenin 65. dakikasında uzun zamandır sakatlığı bulunan Fred, oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcunun oyuna girer girmez taraftarlardan alkış aldı.

KANARYA LİDER

Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, puanını 73'e çıkararak maç fazlasıyla ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.