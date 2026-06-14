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Vancouver'da Türk yürüyüşü yapıldı

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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı maç öncesinde Kanada'da binlerce taraftar, Jonathan Rogers Park'ta toplanarak marşlar eşliğinde yürüyüş yaptı ve Vancouver caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı mücadele öncesinde Kanada'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.

Jonathan Rogers Park'ta bir araya gelen binlence ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.

Taraftarlar daha sonra stadyuma toplu hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, Vancouver caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi. Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.

Türk yürüyüşüne Kanadalıların da eşlik ettiği görüldü.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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