Vancouver'da Türk yürüyüşü yapıldı
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı maç öncesinde Kanada'da binlerce taraftar, Jonathan Rogers Park'ta toplanarak marşlar eşliğinde yürüyüş yaptı ve Vancouver caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı mücadele öncesinde Kanada'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.
Jonathan Rogers Park'ta bir araya gelen binlence ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.
Taraftarlar daha sonra stadyuma toplu hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, Vancouver caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi. Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.
Türk yürüyüşüne Kanadalıların da eşlik ettiği görüldü.