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Kanada, Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Kanada Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Bosna Hersek ile oynayacağı ilk maç öncesi Toronto'da antrenman yaptı. Sakatlıklar ve kadro değişiklikleriyle ilgili açıklamalar yapıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na ABD ve Meksika ile ev sahipliği yapacak Kanada, cuma günü Bosna Hersek ile oynayacağı B Grubu'ndaki ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Toronto'nun tesislerinde çalışan milli takımın antrenmanı öncesinde Hull City forması giyen Liam Millar ve sakatlanan Marcelo Flores'in yerine kadroya dahil edilen Jayden Nelson gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli takım kadrosunda yer aldığı için mutluluğunu dile getiren Nelson, "Sadece başlamak ve dünyaya neler yapabileceğimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Yaratıcı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Pozisyonlar üretebiliyorum ve bence Dünya Kupası'nda buna ihtiyacınız olur." ifadelerini kullandı.

Liam Millar ise Nelson'ın milli takım kadrosuna katılmasıyla ilgili olarak, "Gerçekten çok formda ve bunu hak ediyor. Antrenmanlarda ve maçlarda çok iyiydi. Birebirde çok agresif bir oyuncu. Buna ihtiyacımız var. Risk almaya istekli ve gol atmamız için ne gerekiyorsa yapmaya hazır oyunculara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen ve sakatlığı nedeniyle durumu yakından takip edilen Alphonso Davies de takımla birlikte çalıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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