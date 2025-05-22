Kamu Spor Oyunları Mini Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Kamu Spor Oyunları Mini Futbol Turnuvası Sonuçlandı
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Kamu Spor Oyunları Mini Futbol Turnuvası, İl Emniyet Müdürlüğü'nün şampiyonluğu ile sona erdi. 20 takımın katıldığı turnuvada finali kazanan emniyet, kupasını İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'tan aldı.

Kamu Spor Oyunları Mini Futbol Turnuvası, 28 Nisan'da başladı ve bugün sona erdi. İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarından 20 takımın katıldığı turnuvada heyecanlı mücadeleler yaşandı.

4 grup usulü oynanan maçlar sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final ve yarı final mücadelelerinin ardından, finalde İl Emniyet Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü karşı karşıya geldi.

Final maçını 1-0 kazanan İl Emniyet Müdürlüğü, turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon takım kupasını İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'un elinden aldı. Turnuvada ikinciliği Orman İşletme Müdürlüğü, üçüncülüğü İl Jandarma Komutanlığı, dördüncülüğü ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü elde etti.

Turnuva, kamu çalışanları arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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