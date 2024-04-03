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Kamil Resa Alsaran, Okyanus Yedilisi'ni tamamladı

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Yedi açık su kanalının yüzerek geçildiği "Okyanus Yedilisi"ni tamamlamayı hedefleyen 63 yaşındaki Kamil Resa Alsaran, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçerek beşinci etabını tamamlayan ilk Türk yüzücü ünvanını aldı.

Açık deniz yüzücüleri, 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu 2008'den itibaren tamamlamaya başladı. Toplam 206 kilometrelik parkuru şimdiye kadar 27 yüzücü tamamlarken, 11 sporcu ise bir kanal daha geçtiği takdirde parkuru bitirecek.

Daha önce Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya), Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Kanalı (ABD) ve Cebelitarık Boğazı'nı (İspanya-Fas) geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Kamil Resa Alsaran, dün 23 kilometrelik Cook Boğazı'nı da (Yeni Zelanda) geçerek 5 etabı tamamlayan ilk Türk yüzücü oldu.

"Okyanus Yedilisi"ni tamamlaya iki etabı kalan Kamil Resa Alsaran'ın bundan sonraki ilk hedefi Hawaii'deki Molokai Kanalı, ikinci hedefi ise Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı geçebilmek.

"Beşinci etabı tamamladığım için çok mutluyum"

Kamil Resa Alsaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde tekneye bindiklerinde yağmurlu bir hava, dalgalı ve 13 derece dolaylarında çok soğuk bir denizle karşılaştıklarını söyledi.

Denizde çok farklı türde canlı gördüğünü, az da olsa deniz anası teması yaşadığını dile getiren Alsaran, 23 kilometre olan ama metcezir nedeniyle 33 kilometreye çıkan Cook Boğazı'nı 12 saat 34 dakikada geçtiğini aktardı.

Alsaran, bu sürelerin normal olduğunu vurgulayarak, "Burada sporculuğum dönemindeki en kötü hava şartlarıyla karşı karşıya kaldım. Tüm bunlara rağmen kötü bir derece elde etmediğimi düşünüyorum. Bu parkurlarda önemli olan süre değil, tamamlayabilmektir. Beşinci etabı tamamladığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Alsaran ayrıca kendisine her zaman destek veren eşi Nurhan Alsaran ve oğlu Onur Alsaran'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

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