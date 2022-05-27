Kamerunlu gol kralı Rostand Kako Türkiye'de hayatını kaybetti - Haberler

Futbol kariyerinin sonuna yaklaştığında Türkiye'ye taşınan Coton Sport FC'nin eski oyuncusu ve Kamerun Ligi'nin eski gol kralı Rostand Kako yakalandığı hastalığa yenik düşerek genç yaşta hayatını kaybetti.

TARAFTARLARIN GÖZDESİ OLMUŞTU

32 yaşında hayata gözlerini yuman Kako, 2014'te Kamerun Ligi'nde Coton Sport ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde ligi gol kralı olarak tamamlamış ve taraftarların gözdesi haline gelmişti.

ESKİ TAKIMI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Konuyla ilgili Coton Sport tarafından yapılan paylaşımda, "Coton Sport'un eski oyuncusu Rostand Kako'nun 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Türkiye'de hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Coton Sport Başkanı ve taraftarları, merhumun ailesine en derin taziyelerini iletir. Huzur içinde uyu" ifadeleri kullanıldı.