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Kaloğlu, İkinci Yarıya Galibiyetle Başlamak İstiyor

Kaloğlu, İkinci Yarıya Galibiyetle Başlamak İstiyor
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Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ligin ikinci devresine galibiyetle başlamak için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Kaloğlu, sezon sonunda takımı iyi bir yere getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ligin ikinci devresine galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları maçta deplasmanda Reeder Samsunspor'a 1-0'lık skorla "şanssız" yenildiklerini dile getirdi.

Karşılamanın sonucunu "hak etmediklerini" savunan Kaloğlu, "Bu maçla ligin ilk yarısını tamamlamış olduk. Rakiplerimizle puan farkımız çok değil. Kayserispor'u sezon sonunda iyi bir yere getirmek için ekibimle çalışıyoruz." dedi.

"Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"

Kaloğlu, sezonun ikinci devresindeki ilk haftayı bay geçerek iyi bir hazırlık süreci yaşadıklarını ve bunun karşılığını Sivasspor maçında almak istediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına da değinen Kaloğlu, "Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Sivas'a galibiyet için gidiyoruz. İkinci yarıya iyi sonuçla başlamak istiyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızla güçlüyüz, onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bize güvenmeye devam etsinler." diye konuştu.

Kayserispor'da görev 9. haftada geldiklerini anımsatan Kaloğlu, şöyle devam etti:

"11 maça çıktık. Geldiğimizde 4 puanı bulunan Kayserispor'u 16 puana getirdik. Zorlu rakiplere karşı oynamamıza rağmen ortaya konulan futbol, veriler, istatistikler, alınan puanlardan dolayı mutluyuz. Daha fazla puan da alabilirdik, bazı karşılaşmalarda şanssızdık. Gelinen noktada takımda birçok veriyi ve istatistiği artırdık. Ekibimle bu tabloya bakınca kendimizi başarılı buluyoruz. Futbol camiası da böyle düşünüyor."

Ligin ikinci yarısının Kayserispor için iyi geçeceğini dile getiren Kaloğlu, "Önümüzde 18 karşılaşma var. Bu karşılaşmaların hepsine talibiz. Birlik olmaya ve desteğe ihtiyacımız var. Bunu başarabilirsek Kayserispor ligi iyi yerde bitirecektir. Asla pes eden bir teknik direktör olmadım. Ben ve ekibim Kayserispor'u iyi bir yere getirmek için devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
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