Üye Girişi
Haberler

Kaloğlu: 'Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek'

Kaloğlu: 'Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, takımın ligde iyi bir performans sergileyeceğini söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından iyi bir maç çıkardıklarını söyleyerek, "Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmediler. Özellikle ilk 15 dakika oyuna çok baskılı başladık. Planımız da buydu. 15 dakikada yaptığımız baskıyla pozisyonları da bulduk. O sırada bir gol bulabilseydik oyun çok farklı olabilirdi. Daha sonrasında yavaş yavaş dağılmaya başladık. Bunu irdeleyeceğiz. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler, farklı bir kurgu ve farklı bir dizilişle çok daha güçlü döndük. Oyunun genel anlamda hakimi bizdik. Özellikle ikinci yarı mücadeleci, iyi bir oyun vardı. 46 ortamız vardı ve sonuçlandıramadık" ifadelerini kullandı.

Oyuncularının mücadelesini beğendiğini kaydeden Kaloğlu, "Oyuncuların mücadelesi çok iyiydi. İlk yarıdaki 25. ve 45. dakika arasındaki olayı inceleyeceğiz. Pes etmediler. Uzun zamandır kazanamamanın da verdiği psikolojik bir durum var. Onu atlatacağız. Yavaş yavaş gelişiyoruz ve fiziksel olarak da iyi bir duruma geleceğiz. Takım iyi işler yapacağını ikinci yarı gösterdi. Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek. Her geçen gün de üstüne koya koya gideceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basın Toplantısı Teknik Direktör Sinan Kaloğlu Gaziantep FK Kayserispor kayseri Futbol Yaşam Spor

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.