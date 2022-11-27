Kaleciye korner direğiyle saldırılan İzmir derbisinde olaylar nasıl başladı? İşte yaşananlar

Göztepe-Altay derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direğiyle saldırılmasından sonra Göztepeliler'den açıklama geldi. Sarı-Kırmızılı ekibin taraftarları, tribünlerine işaret fişeği atılmasıyla birkaç taraftarın yaralandığını, olayların bu şekilde başladığını açıkladı.

Göztepe- Altay derbisinde yaşanan skandallar Türk futboluna gölge düşürdü. Derbide sahaya giren bir taraftar, Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direğiyle saldırdı.

KALECİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Başından yaralanan kaleci, kanlar içinde yerde kaldı. Kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasında 4 cm'lik açılma olduğu öğrenildi.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Göztepeliler'den yaşanan olaylar üzerine açıklama geldi. Sarı-Kırmızılı ekibin taraftarları, "Olaylar, misafir tribün tarafından, Göztepe tribününe hedef gözetilerek atılan 'işaret fişeği' ve bunun neticesinde taraftarlarımızın yaralanmasının ardından başlamıştır" açıklamasını yaptı.

SAHAYA AMBULANS GİRDİ

Kaleci Ozan'a saldırıdan önce işaret fişeğinden yaralanan Göztepeli taraftarlar için ambulans sahaya girdi. Oyunun durduğu anda bir taraftar sahaya atlayıp, kaleci Ozan'a saldırdı.