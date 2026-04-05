Haberler

Süper Lig'de 30. kaleci golünü Kasımpaşa'dan Gianniotis attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de Kasımpaşa-Kayserispor maçında kaleci Andreas Gianniotis, takımının 2. golünü attı ve lig tarihine adını yazdırarak gol atan 10. kaleci oldu. Bu sezon kalecilerin golcü kimlikleri dikkat çekiyor.

Futbolun saha içindeki yalnızları olarak görülen kaleciler, yaptıkları kurtarışlar kadar hatalarıyla da anılır. Son anlarda gol bulmak zorunda olan takımlarda kulübeden gelen onayla kaleciler ceza sahası içinde gol arayışına gider.

Bazı kalecilerin golcü kimlikleriyle öne çıkmayı başardığı dünya futbolunda 100 gole ulaşan Brezilyalı Rogerio Ceni, Paraguaylı Jose Luis Chilavert en fazla gol atan kaleciler arasında yer alıyor.

Süper Lig'deki golcü kaleciler

Süper Lig'de de son olarak dünkü Kasımpaşa-Kayserispor maçında ev sahibi ekibin Yunan kalecisi Andreas Gianniotis, kaleden kaleye attığı golle Süper Lig'de 30. kaleci golüne imza attı.

Daha çok penaltı vuruşlarını değerlendiren kaleciler içinde Sivasspor kalesini koruyan Michael Petkovic, 2007-2008 sezonunda Gianniotis gibi 9 Mart 2008'de kendi kalesinden degajla MKE Ankaragücü filelerini havalandırmıştı.

En golcü kaleci Ivankov

Bu sezona kadar 10 farklı kalecinin gol attığı Süper Lig'de kaleciler içinde ilk golü İzmirspor kalecisi Seyfi Talay, 19 Nisan 1959'daki Altay maçında penaltıdan kaydetti.

Kayserispor ve Bursaspor formaları giyen Bulgar kaleci Dimitar Ivanov Ivankov toplam 12 golle kaleciler içinde en golcü isim konumunda bulunuyor.

Ivankov'u 7 golle Metin Akçevre (Gaziantepspor-Gençlerbirliği), 3 golle İzmirspor'dan Seyfi Talay, 2 golle Galatasaray'dan Muslera ve birer golle Andreas Gianniotis (Kasımpaşa), Eser Kardeşler (Aydınspor), Fikret Aldinç (Ankara Demirspor), Ivan Ganchev (Bursaspor), Michael Petkovic (Sivasspor) ve Zoran Simovic (Galatasaray) izliyor.

Süper Lig'in golcü kalecileri

Süper Lig'de bu sezona kadar gol atan kalecilerin sezonlara göre dağılımı şöyle:

SezonKaleciTakımGol
1959Seyfi Talayİzmirspor1
1960-1961Seyfi Talayİzmirspor2

Fikret AldinçAnkara Demirspor1
1988-1989Zoran SimovicGalatasaray1
1990-1991Eser KardeşlerAydınspor1
1994-1995Ivan GanchevBursaspor1
1995-1996Metin AkçevreGaziantepspor3
1996-1997Metin AkçevreGaziantepspor2
1999-2000Metin AkçevreGençlerbirliği2
2006-2007Dimitar Ivanov IvankovKayserispor3
2007-2008Dimitar Ivanov IvankovKayserispor3

Michael PetkovicSivasspor1
2008-2009Dimitar Ivanov IvankovBursaspor2
2009-2010Dimitar Ivanov IvankovBursaspor4
2011-2012Fernando MusleraGalatasaray1
2024-2025Fernando MusleraGalatasaray1
2025-2026Andreas GianniotisKasımpaşa1

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

