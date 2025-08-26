Kairat, Celtic'i Penaltılarla Geçerek Şampiyonlar Ligi'ne Yükseldi

Kazak takımı Kairat, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İskoç ekibi Celtic'i penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek devler ligine katılmaya hak kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Kazakistan ekibi Kairat, Almatı'da Celtic'i konuk etti. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İskoçya'da oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın ardından bugün de gol sesi çıkmazken, karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında da iki ekip gol bulamazken, seri penaltı atışlarına geçildi. Ev sahibinde kaleci Anarbekov, 3 penaltı atışında kurtarış yaptı. Kazakistan takımı, penaltı atışlarında güçlü rakibine karşı 3-2'lik üstünlük sağlayarak lig aşamasına katılım hakkı elde etti.

Kairat, Şampiyonlar Ligi elemelerine 1. turdan başlarken, sırasıyla Olimpija, KuPS Kuopio, Slovan Bratislava ve Celtic'i eleyerek tarih yazdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
