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Kahramanmaraşlı Görme Engelli Sporcu Ayhan Kaya'dan Avrupa'da 4 Madalya

Kahramanmaraşlı Görme Engelli Sporcu Ayhan Kaya'dan Avrupa'da 4 Madalya
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Mersin'de düzenlenen IBSA Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kahramanmaraşlı sporcu Ayhan Kaya, bench press ve powerlifting branşlarında iki bronz, master kategorisinde ise iki altın madalya kazandı. Doğuştan görme engelli olan Kaya, 'Görmemek engel değildir, önemli olan kalplerin engelli olmamasıdır' diyerek hedefinin 25 Ekim'de İstanbul'daki dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Mersin'de düzenlenen IBSA Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kahramanmaraşlı sporcu Ayhan Kaya, 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen IBSA Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kahramanmaraş'ı temsil eden Ayhan Kaya, bench press ve powerlifting branşlarında iki bronz madalya, master kategorisinde ise iki altın madalya kazanarak organizasyona damga vurdu. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle mutluluğunu ifade eden Kaya, "Ben 5. sınıfta bu spora başladım doğuştan görme engelliyim. Bu turnuvada 4 madalya kazandım. İnşallah 25 Ekim'de İstanbul'da dünya şampiyonası var ve hedefim altın madalya kazanmak istiklal marşımızı kazanmak. Biz görme engelliyiz hiç bir zaman görmemek engel değildir önemli olan kalplerin engelli olmasıdır. En çok bu spora yapmama yardımcı olan sevgili eşime çok teşekkür ediyorum. 3 oğlum bir kızım var Pazarcık'ta yaşıyorum ve sporu orada yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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