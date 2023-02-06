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Kahramanmaraş'tan kahreden haberi Taha Akgül verdi: 40'a yakın güreşçi göçük altında

Spor Haberleri

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından milli güreşçi Taha Akgül, 30-40 güreşçinin bulunduğu binanın yıkıldığını ve sporcuların enkaz altında kaldığını açıkladı. Akgül yaptığı paylaşımda, "Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi!" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde kalıcı hasarlara ve can kayıplarına neden oldu. Bölgedeki birçok spor kafilesinden haber alınmazken, milli güreşçi Taha Akgül yaptığı paylaşımla kahreden bir haber verdi.

ENKAZ ALTINDA 30-40 GÜREŞÇİ VAR

Depremin ardından Taha Akgül, 30-40 güreşçinin bulunduğu binanın yıkıldığını ve sporcuların enkaz altında kaldığını açıkladı. Milli güreşçi, acil yardım çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'tan kahreden haberi Taha Akgül verdi: 40'a yakın güreşçi göçük altında

"ALLAH'IM SEN YARDIM ET"

Taha Akgül yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi!" ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Taha Akgül Deprem Spor Haberler

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