Kahramanmaraş İstiklal Spor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Kahramanmaraş İstiklal Spor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Kahramanmaraş İstiklal Spor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Merkez Spor Kompleksi

Hakemler: Nevzat Okat, Uğur Başdaş, Hasan Genç

Kahramanmaraş İstiklal Spor: Aydın Bağ, Hasan Hatipoğlu (İbrahim Has dk. 84), Alparslan Öztürk, Serdar Cansu, Bülent Uzun, Kubilay Sönmez, (Alihan Tunçer dk. 63) Sadık Baş, (Suat Kaya dk. 63) Muhammet Akarslan, Hüseyin Eray Karataş (Ramazan Kaplan dk. 78), Muhammet İmre, Kemal Rüzgar (Arda Çolak dk. 78)

Yeni Malatyaspor: Erhan Açıkgöz, Muhammet Göktürk Gök, Talha Garip, Emir Ulusoy, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Ferhat Canlı (Eray Şişman dk. 83) Enes Nas, (Muhammet Mustafa Tatar dk. 69), Burak Yaz, Murat Şamil Güler, (Ömer Çağrı Ataş dk. 46), Osman Katipoğlu (Miraç Küçük dk. 83)

Goller: Kubilay Sönmez (dk. 9), Kemal Rüzgar (dk. 31) (Kahramanmaraş İstiklal Spor)

Sarı kartlar: Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Yeni Malatya Spor), Suat Kaya (Kahramanmaraş İstiklal Spor) - KAHRAMANMARAŞ

