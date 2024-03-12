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Kafkasspor Fevzi Çakmakspor'u 6-2 mağlup etti

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Kafkasspor, Fevzi Çakmakspor'u 6-2 yenerek 3 puanı aldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubunda zirve mücadelesi veren Kafkasspor ligin 3. haftasında karşılaştığı Fevzi Çakmakspor'u 6-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cenk Uluçınar, Şule Öztürk, Siraç Turan

Kafkasspor: Emre Şimşek, Ali Rıza Aslan, Hüseyin Peksan (Mustafa Erginer dk.46), Muhammet Kaya, Ömer Yasin Evler, Selman Kaman (Samet Çetin dk.46), Ferdi Yılmaz, Muhsin Gürhan, Salih Şimşek, Mustafa Bartu, H.İbrahim Aslan (Onur Demir dk.71)

Fevzi Çakmakspor: Arda Kılıçaslan, Fazıl İldeş, Burak Usta, Ali Rıza Demirayak (Emre Soylu dk.71), Ahmet Can Gülay, Yusuf Uçar (Erhan Çamdal dk.63), Cengizhan Bakar, Salih Er (Mehmet Kaba dk.85), Emre Çakıcı, A. Kadir Batmaz, Musa Yüksel

Goller: Mustafa Bartu (dk.12), Muhsin Gürhan (dk.20), Ferdi Yılmaz (dk.42), Mustafa Erginer (dk.61 penaltı), H. İbrahim Aslan (dk.67), Mehmet İlboğa (dk.73 penaltı) ( Kafkasspor), A.Kadir Batmaz (dk.35), Musa Yüksel (dk.47) ( Fevzi Çakmakspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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