Kafayat Atoke Başhıru durdurulamıyor

Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Kafayat Atoke Başhıru, Hatay Defne 1994 Spor ile oynanan maçta 5 gol atarak ligdeki gol sayısını 26'ya çıkardı ve gol krallığında birinci sıraya yerleşti. Takım, ligdeki 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Kafayat Atoke Başhıru, Hatay Defne 1994 Spor maçında 5 gole imza attı.

TFF Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, yoluna kayıpsız devam ediyor. Takım; ligde geride kalan 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 22 puanla averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki başarılı Nijeryalı forvet Kafayat Atoke Başhıru ise durdurulamıyor. Hafta sonu oynanan Hatay Defne 1994 Spor maçında sahaya 11'de çıkan Nijeryalı golcü oyuncu, alınan 14-0'lık galibiyetle 5 gole imzasını attı. 5 gole imzasını atan Kafayat Atoke Başhıru ligdeki gol sayısını ise 26'ya çıkarttı.

Gol krallığında ilk sırada yer alan Kafayat Atoke Başhıru sezon sonu çifte sevinç yaşamak istiyor. - KAYSERİ

