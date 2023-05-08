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PSG, Messi için kararını verdi! Paylaşılan fotoğraf taraftarı çıldırttı

Spor Haberleri

İzinsiz Suudi Arabistan'a gittiği için PSG tarafından kadro dışı bırakılan Messi, dilediği özür sonrası antrenmanlarda yer aldı. PSG'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Arjantinli yıldızın çalışmalara devam ettiği görüldü.

Psg'de forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, özür dilemesinin ardından takımla antrenmanlara başladı. Psg'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Messi'nin sabah antrenmanında yer aldığı fotoğraf paylaşılarak, takımla çalışmalara katıldığı bilgisi verildi.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

İzin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle kulüp tarafından iki hafta kadro dışı bırakılma cezası alan Messi, sosyal medya hesabından geçen hafta yaptığı açıklamayla, takım arkadaşlarından özür dilemişti. Arjantinli yıldız, takımının deplasmanda Troyes'i 3-1 yendiği dün oynanan lig maçında kadroda yer alamamıştı.

İşte Psg'nin Messi paylaşımı;

Kadro dışı bırakılmıştı! İşte Messi'den ilk görüntü

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Messi, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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