Kadriye Erva Özek, FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda asist rekorunu kırdı

Milli formayı giydiği FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda maç başına ortalama asist rekorunu kıran Çimsa ÇBK Mersin'in 16 yaşındaki basketbolcusu Kadriye Erva Özek, kulübünde ve milli takımda kalıcı olmayı hedefliyor.

Mersin ekibinin oyun kurucularından Kadriye, mayısta Adana'da düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda forma giydiği 6 maçta yaptığı 29 asistle turnuvayı asist lideri olarak tamamladı.

Başarılı performansının ardından 16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı'ndan davet alan sporcu, ağustosta Romanya'da gerçekleştirilen FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Organizasyonu 6. tamamlayan milli takımın genç yıldızlarından Kadriye, maç başına 7,4 asist ortalamasıyla turnuvada asist ortalaması en yüksek oyuncu oldu.

Asistleriyle adından söz ettiren Kadriye, şampiyonanın En Değerli Oyuncu (MVP) adayları arasında da yer aldı.

Çimsa ÇBK Mersin'in A takımında da ilk kez bu sezon şans bulan Kadriye, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2 maçta forma giydi.

Takımla antrenmanlarını sürdüren Kadriye, kulübünde ve milli takımda kalıcı olmayı hedefliyor.

"Sayı bir kişiyi, asist iki kişiyi mutlu eder"

Kadriye Erva Özek, AA muhabirine, spor hayatına tenis oynayarak başladığını, ilkokuldaki yetenek taraması sonucu basketbola adım attığını söyledi.

Çimsa ÇBK Mersin'in kariyerinde anlamlı yere sahip olduğunu belirten Kadriye, "Kulübüm, koçlarım bana çok destek oluyor ve motivasyon sağlıyorlar. Burada olmak çok güzel duygu. Burada çok tecrübeli oyuncularla Türk basketboluna değer katan bir başantrenörle çalışmak gurur ve mutluluk verici." dedi.

Kadriye, asist yapmanın, oynadığı pozisyon için önem taşıdığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bir söz vardır 'Sayı bir kişiyi, asist iki kişiyi mutlu eder.' Asist yapmak beni ve elbette arkadaşlarımı mutlu ediyor. Basketbol oynarken böyle enerji buluyorum. Süper Lig ve Avrupa Kupası'nda daha fazla süre almayı hedefliyorum. İlerleyen yıllarda ülkeme faydalı, spor ve eğitimi bir arada sürdüren bir sporcu olmak istiyorum. WNBA'de oynamak en büyük hayallerimden biri."

Milli basketbolcu Sevgi Uzun'u örnek aldığını dile getiren Kadriye, yabancı basketbolculardan Caitlin Clark'ı beğendiğini kaydetti.

Küçük yaşlardan takip

Çimsa ÇBK Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu da Kadriye'nin gelecek vadettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadriye çok iyi bir sporcu. Çok küçük yaşlardan beri gelişimini takip ediyorum. Her geçen gün ne yaptığını bilerek emin adımlarla ilerliyor. Kariyerini bence kendisi çok iyi planlamış. Biz de elimizden geldiğince kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda fiziksel ve fundamental olarak çok eksiği var ama her geçen gün bunları kapatmak için de olağanüstü bir çabası var. Gelişimine devam ederse Türk basketboluna uzun yıllar hizmet edecek çok özel bir oyuncu yetişecek diye düşünüyorum."

Kaynak: AA