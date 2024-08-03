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Kadirli CUP Birlik ve Dayanışma Futbol Turnuvası Sona Erdi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen Kadirli CUP Birlik ve Dayanışma Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvaya Osmaniye, Van, Şanlıurfa, Muş ve Gaziantep'ten takımlar katıldı. Şampiyonlar belirlendi ve centilmenlik ödülü verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen Kadirli CUP Birlik ve Dayanışma Futbol Turnuvası sona erdi.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla düzenlenen turnuvaya Osmaniye, Van, Şanlıurfa, Muş ve Gaziantep'ten takımlar katıldı. Turnuvada, 2010-2011 ve 2012-2013 doğumlu 2 bin genç sporcu yeteneklerini sergilerken,ü tanışma ve kültürel bağ kurma imkanı yakaladı. Sporcular, hem bireysel yeteneklerini hem de takım oyununu sergileyerek büyük bir heyecan yaşattılar. Final maçlarının ardından U10-11 grubunda Muş, 2011-2012 grubunda Savrun spor, U-12-13 grubunda Gaziantep, U-13 grubunda ise Şanlıurfa takımı şampiyon oldu. 1973 Kadirli İdman Yurdu ise turnuvanın en centilmen takımı kupasını aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirme amacıyla düzenlediklerini söyleyen Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi'nin (UYAFA) Osmaniye Temsilcisi Resul Özdil, "Kadirli CAP Birlik ve Dayanışma Turnuvası'nın finalinde sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı etkinliği düzenleme sürecinde emeği geçen tüm isimlere, yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirme amacını da göz önünde bulundurarak hareket ettik. Bu vesileyle, sporun gençlerimize sunduğu umut ve destek için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Turnuvanın finalinde, sadece kazanan takımları değil, sporun birleştirici gücünü ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmanın önemini kutluyoruz. Hep birlikte, daha güçlü bir spor kültürü oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Centilmen Gaziantep Şanlıurfa Osmaniye Kadirli Futbol Muş Van Turnuva Spor Güncel Haberler

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