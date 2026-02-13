Dünya kick boks şampiyonu Kadir Yıldırım'a göre başarının sırrı disiplin

Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ağır sıklette iki kez altın madalya kazanan Kadir Yıldırım, başarısının sırrının disiplinli çalışmak olduğunu söyledi.

Şampiyonada 2023 ve 2025'te +91 kiloda kürsünün en üst basamağına çıkan milli sporcu Kadir Yıldırım, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini aktaran milli sporcu, 2025 Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı şöyle anlattı:

"2025 yılındaki Dünya Şampiyonası hazırlık süreci diğerlerinden daha zordu. Çünkü hem yaş hem de tesislerimizdeki sporcularla ilgilenmek açısından daha zor bir süreç oldu. Dünya Şampiyonası'nda 4 turluk bir seri kura çektik. İlk turu son dünya şampiyonu olduğum için bay geçtim. İkinci turda Litvanyalı GLORY dövüşçüsü ile karşılaştım. Çok zorlu bir galibiyetti. İlk rauntta iki sefer 'knock-down' olmuşken, ikinci ve üçüncü rauntta yüksek performans sergileyerek maçı kazanıp yarı finale çıktım. Yarı finalde Polonyalı rakibimi nakavt ederek finale yükseldim. Finalde, 2023 yılında da yendiğim Hırvatistanlı rakibimle karşılaştım. Daha motive, kendine daha fazla güvenen bir Kadir Yıldırım olarak çıktım karşısına. Çünkü Polonyalı ile yaptığım maçı ringin kenarından izlediğini görmüştüm. Gerçekten ona korku dolu anlar yaşattığımı düşünüyorum. Final maçına çıkarken de çok tedirgindi, yüz ifadesinden görmüştüm. Yine çok agresif bir oyun tarzıyla başlayarak ikinci rauntta güzel bir nakavtla şampiyon olarak, Türk kick boks tarihinde art arda büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olan tek erkek sporcu ünvanını aldım."

Genç sporculara tavsiyeler veren Kadir Yıldırım, disiplinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayatın her alanında disiplin olmazsa olmazımızdır. Zaman yönetimini çok iyi ayarlamanız gerekir. Disiplinle beraber yine çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de saygı. Bu disiplin çerçevesini tam anlamıyla edinmiş sporcular, beslenmeyle beraber gerçekten hayatlarında çok önemli bir kazanımı zaten edinmiş olacaklar. Dövüş sporlarında yumruk ve tekmenin tek başına iş görmediğini biz defalarca anlatıyoruz. Yani gerçekten kişilik ve karakterinin tam anlamıyla oturmadığı bir süreci yaşarsan, şampiyon olsan bile tesadüfen bir kez, seni kimse anmaz. Çünkü bize çocukluğumuzda öğretilen çok önemli bir kural var. Birincilik kürsüsüne önce karakteriniz, kişiliğiniz çıkar. Bu anlamda da disiplinli, karakteri temiz, gerçekten öz güveni yüksek çocuklar olmalı. Antrenörlerin asla sözünden çıkmadan, onlara saygı konusunda asla kusur işlemeden spor hayatlarına devam etmeliler."

Genç sporculara antrenörlük yaptığını belirten 38 yaşındaki milli sporcu, "Hem profesyonel dövüş hayatım hem de antrenörlüğüm devam edecek. Avrupa şampiyonu sporcu yetiştirdim, gençlerde dünya üçüncüsü olmuş bir sporcum var. Biz eğitimlerimize aynı zamanda sporcu yetiştirerek devam edeceğiz. Çok büyük kick boks organizasyonları var, çok büyük arenalar var. GLORY gibi, ONE FC gibi. Buralarda yarışıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İnşallah orada da çok büyük zaferler alıp, tekrar sizinle bunları paylaşma fırsatımız olur." diye konuştu.

Bayram Eren: "En iyi şekilde dövüşmeye devam edeceğim"

Dünya Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Bayram Eren Celep, hazırlık sürecinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Avrupa Şampiyonası için çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bayram Eren, "Dünya Şampiyonası'ndan sonra Avrupa şampiyonu olup kariyerime devam etmek istiyorum. Profesyonel arenada da antrenörüm ve menajerimle çalışmaları beraber yapıyoruz. Ben sadece antrenmanıma odaklıyım, maç işleriyle hocam ilgileniyor. Önüme çıkan maçlarda da en iyi şekilde dövüşmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde kırılma anları olduğunu anlatan Bayram Eren, "Bazı kırılma anlarım oldu. Mesela bir şampiyonada final maçında sağ ayak bileğimde kırık oluştu. Ona rağmen maçı tamamladım ve şampiyon oldum. Maç içerisinde de bırakmak istediğim yerler oldu, vücudun artık istemediği ama hırsla devam ettiğim zamanlar oldu. Bu şekilde Türkiye şampiyonu olup sonra milli takıma girmeye hak kazandım. Hırs, mücadele, kırılma noktaları her zaman oluyor. Buralardan iyi bir şekilde çıkınca başarı geliyor." şeklinde görüş belirtti.

Bireysel bir spor olan kick boksta takımdaşlığın önemine değinen milli sporcu, "Şampiyonlarla beraber çalışıyoruz. İyi bir antrenöre sahibim. Kadir ağabeyimden, antrenörümden tecrübeler alıyorum. 21 yaşında dünya şampiyonu oldum. Bunu hem antrenörüme hem de tecrübeli ağabeylerime borçluyum." dedi.