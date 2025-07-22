Kadir Sağlam UEFA Konferans Ligi Maçında Görev Alacak

Kadir Sağlam UEFA Konferans Ligi Maçında Görev Alacak
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FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, 24 Temmuz 2025'te Karadağ'ın Tuzi şehrinde Decic ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında yapılacak UEFA Konferans Ligi maçı için atanmıştır.

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Karadağ'ın Decic ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turu maçında görev yapacak.

Karadağ'ın Tuzi şehrindeki Tusko Polje Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Candaş Elbil üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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