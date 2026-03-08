Haberler

Nevşehir'de kadınlar ralli araçlarıyla düzenlenen slalom etkinliğine katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'şalvarını kap gel, kadınlara özel slalom' etkinliği düzenledi. Etkinlikte kadınlar ralli araçlarının copilot koltuğuna oturup heyecan dolu anlar yaşadı.

Nevşehir Belediyesi tarafından "şalvarını kap gel, kadınlara özel slalom" etkinliği düzenlendi.

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik program gerçekleştirildi.

"Şalvarını kap gel, kadınlara özel slalom" etkinliğinde, kadınlar ralli araçlarının copilot koltuğuna oturup parkurun keyfini çıkardı."

Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın dinleti sunduğu alandaki etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılanlardan Gurbet Dinçer, kadın ralli pilotlarına eşlik etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Çok heyecanlıydı. Güzergah güzeldi. Kendim araç kullanıyorum ama buradaki hız farklıydı, tekrar denemek isterim." dedi.

Ayşe Dönmez ise özellikle keskin virajlarda heyecanlandığını ifade ederek, "Çok zevkliydi, zamanım olsa da bu arabadan hiç inmesem. Pilota çok güvendim hiç korku duymadım." diye konuştu.

Yeter Yeşiltepe de çok keyifli bir etkinlik olduğunu dile getirerek, düzenleyenlere teşekkür etti.

Ralli kadın pilotu Sevgi Aktürk ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Böyle bir organizasyona katılmaktan çok mutluyum. Yanımda kadınları taşımaktan memnun oldum. Bugüne dair mesajım, kadınlara sadece çiçek değil, özgürlük, huzur ve mutluluk verilmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

Nusret, her gün füzelerin yağdığı şehre gitti: Eve döndüm
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar