Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Almanya'ya 3-0 mağlup oldu Spor Haberleri STAT: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Maria Marotta xxx, Francesca Di Monte xxx, Tiziana Trasciatti xxxTÜRKİYE: Türkiye: Selda Akgöz xxxx, Cansu Nur Kaya xx (Eda Karataş dk. 46 xx), Olayda Civelek xxx, Emine Ecem Esen xxx, Busem Şeker xx (Arzu Karabulut dk. STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Maria Marotta xxx, Francesca Di Monte xxx, Tiziana Trasciatti xxx TÜRKİYE: Türkiye : Selda Akgöz xxxx, Cansu Nur Kaya xx (Eda Karataş dk. 46 xx), Olayda Civelek xxx, Emine Ecem Esen xxx, Busem Şeker xx (Arzu Karabulut dk. 74 xx), Ebru Topçu xxx, Kezban Tağ xxx, Elif Keskin xxx, Gülbin Hız xxx, Yağmur Uraz xx (İpek Kaya dk. 53 xx), Birgül Sadıkoğlu xx (Büşra Kuru dk. 83 ?) ALMANYA: Merle Frohms xxx, Nicole Anyomi xxx, Kathrin Julia Hendrich xxx, Svenja Huth xxx (Jule Brand dk. 74 xx), Alexandra Popp xxx (Lea Schüller dk. 74 xxxx), Lena Lattwein xxx, Linda Dallmann xxx (Tabea Wassmuth dk. 61 xxx), Felicitas Rauch xxxx, Klara Bühl xxxx (Sydney Lohmann dk. 61 xx), Lina Magull xxx, Sara Doorsoun xxx GOLLER: Felicitas Rauch (dk. 57 pen.), Klara Bühl (dk. 60), Lea Schüller (dk. 77) ( Almanya ) SARI KARTLAR: Lena Lattwein ( Almanya ), Selda Akgöz ( Türkiye ) Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Almanya'yı konuk etti. Kadın A Milli Takım, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. 35'inci dakikada Felicitas Rauch'un ortasında top kale önüne düştü. Kaleci Selda Akgöz son anda topu çeldi. 45'inci dakikada Yağmur Uraz'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Merle Frohms gole izin vermedi. 57'nci dakikada Almanya, Felicitas Rauch'ın penaltıdan attığı golle öne geçti: 0-1. 60'ıncı dakikada Klara Bühl'ün uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-2. 77'nci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Lea Schüller, topu filelere gönderdi: 0-3. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, Almanya karşısında mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. - Bursa Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey Nur Kaya Almanya Türkiye Bursa Spor Haberler

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