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Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Sonuncu Oldu

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Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Kategori B Grubu'nda Türkiye, son maçında Yeni Zelanda'ya 3-2 yenilerek grubu sonuncu tamamladı ve üçüncü kategoriye düştü.

Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Kategori B Grubu'nda Türkiye, beşinci ve son maçında ev sahibi Yeni Zelanda'ya 3-2 yenildi.

Milli takım, Yeni Zelanda'nın Dunedin kentindeki organizasyonun son maçında ev sahibi ile karşılaştı. Yeni Zelanda'ya 3-2 yenilen milliler, şampiyonadaki dördüncü mağlubiyetini aldı.

Organizasyonu bir galibiyetle tamamlayan milli takım, grubun sonuncusu oldu ve üçüncü kategoriye düştü.

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Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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