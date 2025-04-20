Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Sonuncu Oldu

Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Kategori B Grubu'nda Türkiye, beşinci ve son maçında ev sahibi Yeni Zelanda'ya 3-2 yenildi.

Milli takım, Yeni Zelanda'nın Dunedin kentindeki organizasyonun son maçında ev sahibi ile karşılaştı. Yeni Zelanda'ya 3-2 yenilen milliler, şampiyonadaki dördüncü mağlubiyetini aldı.

Organizasyonu bir galibiyetle tamamlayan milli takım, grubun sonuncusu oldu ve üçüncü kategoriye düştü.