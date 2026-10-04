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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, Turgutlu'yu 64-58 yendi

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, Turgutlu'yu 64-58 yendi
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yendi. Mompremier ile Bone arasındaki gerginlik nedeniyle iki oyuncu diskalifiye edilirken, Melikgazi Kayseri Basketbol'da Jones 29 sayıyla en skorer oldu.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Niyazi Yasin Kahraman, Sezer Bor, Erhan Erdoğan

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Gamze 5, Littleton 4, Pelin 12, Merve 3, Kaur 9, Jones 29, Mompremier 2, Bengisu, Feray

TURGUTLU BELEDİYESPOR: Bone 7, Ferda 3, Fair 27, Cowling 12, Senay, Melike, Nihan, Dilara, Rohani 4, Kovacevic 5

1'İNCİ PERİYOT: 15 - 16

DEVRE: 26 - 33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43 – 44

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 64 – 58 sonuçla yendi. Maçın 30.51 dakikasında ikili mücadele sonucu Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Mompremier ile Turgutlu Belediyesporlu Bone arasında yaşanan gerginlik sonucu iki isim de diskalifiye edildi. Müsabakanın en skorer ismi 29 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Jones oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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