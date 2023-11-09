Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk Takımlarının Maçları Belli Oldu

Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor ve Konyaaltı Belediyesi, Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. İlk maçlar bu hafta sonu oynanacak.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi'nde Kastamonu Belediyespor 3. eleme turu ilk maçını, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Armada Praxis Yalıkavakspor ve Konyaaltı Belediyespor da 3. tur ilk maçlarını hafta sonu oynayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kastamonu Belediyespor, Macaristan'ın HUN Praktiker-Vac takımı ile 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak. Macaristan'ın Vac kentinde Varos Sportcsarnoka'da oynanacak maç TSİ 16.00'da başlayacak. Rövanş müsabakası ise 18 Kasım Cumartesi günü Kastamonu Merkez Salonu'nda saat 15.00'te yapılacak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımıyla deplasmanda 11 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak. Brixen kentindeki Sporthalle Süd Brixen'de oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı 19 Kasım Pazar günü Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak.

Konyaaltı Belediyespor ise ilk maçında İspanya'nın KH-7 BM Granollers takımını ağırlayacak. Antalya Spor Salonu'nda 12 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Rövanş maçı ise 18 Kasım Cumartesi günü İspanya'nın Granollers kentinde Palau d'Esports de Granollers'te TSİ 14.30'da başlayacak.