Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi Osmaniye'de Başladı
Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi 1.etap A Grubu müsabakaları Osmaniye'de başladı. Müsabakalarda YFO Haydarpaşa, İndos SK, Tempo 80, Adana Hokey ve Gaziantep Polisgücü takımları mücadele ediyor. Etkinlik 26 Ekim'e kadar sürecek ve ilk üç takım play-off aşamasında yer alacak.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, YFO Haydarpaşa, İndos SK, Tempo 80, Adana Hokey, Gaziantep Polisgücü takımları mücadele ediyor.
Müsabakalar 26 Ekim'e kadar sürecek ve ilk üç takım play-off etabında mücadele edecek.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor