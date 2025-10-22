Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi Osmaniye'de Başladı

Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi 1.etap A Grubu müsabakaları, Osmaniye'de başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, YFO Haydarpaşa, İndos SK, Tempo 80, Adana Hokey, Gaziantep Polisgücü takımları mücadele ediyor.

Müsabakalar 26 Ekim'e kadar sürecek ve ilk üç takım play-off etabında mücadele edecek.