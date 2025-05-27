Kadın Sutopu Milli Takımı, Slovakya Kupası'nda Namağlup Şampiyon Oldu

Kadın Sutopu Milli Takımı, Slovakya Kupası'nda Namağlup Şampiyon Oldu
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Türkiye Kadın Sutopu Milli Takımı, 2025 Slovakya Kupası'nda oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyonluk elde etti. Turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünü Dilara Buralı aldı.

Kadın Sutopu Milli Takımı, 2025 Slovakya Kupası'nda namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, turnuvadaki 4 maçını da kazandı.

Milliler, turnuvada Slovakya ve Ukrayna ile ikişer maç yaptı. Ay-yıldızlı ekip, Slovakya'yı 10-8 ve 14-12, Ukrayna'yı da 13-8 ve 13-7'lik skorlarla mağlup etti.

Slovakya Kupası'nda en değerli oyuncu ödülünü, milli takımdan Dilara Buralı aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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