Kadın muhabire röportaj veren NBA oyuncusunun tavırları olay oldu
NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen 24 yaşındaki basketbolcu Ja Morant, maç sonunda verdiği röportajla sosyal medyanın gündemine oturdu. Röportaj sırasında muhabir Kelsey Wright Johnson ile göz teması kurmaması dikkat çeken Morant için binlerce yorum yapıldı.
NBA'de Memphis Grizzlies'de oynayan 24 yaşındaki basketçi Ja Morant'ın, maç sonunda verdiği röportajda muhabirin yüzüne bakmaması gündem oldu.
KISA SÜREDE BİNLERCE YORUM ALDI
Muhabir Kelsey Wright Johnson'a röportaj verirken göz teması kurmamasıyla dikkat çeken Morant için kullanıcılar tarafından binlerce yorum yapıldı.
İşte o yorumlardan bazıları;
- "Sevgilisi izliyor bence"
- "Hayatının sınavını vermiş"
- "Kadın muhabirlere karşı tuhaf davranmayı bırakmanız gerekiyor"
- "O iyi bir adam ben olsaydım mikrofona bağırırdım"
- "Manitam varken benim gözler"