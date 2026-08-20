Milliler Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı
- Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti
Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı.
Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Rakibini 25-4, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, organizasyona galibiyetle giriş yaptı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında 24 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Cezayir ile karşılaşacak.
Millilerin grup aşamasında kalan maçlarının programı şöyle:
24 Ağustos Pazartesi
15.00 Türkiye-Cezayir
26 Ağustos Çarşamba
15.00 Türkiye-Kosova
27 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye-Yunanistan
Karşılaşmalar, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Tabii Spor platformlarından canlı yayınlanacak.