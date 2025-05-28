Kadın Milli Takımların Yeni Konaklama Sponsoru ile Sözleşme İmzalandı

Kadın Milli Takımların Yeni Konaklama Sponsoru ile Sözleşme İmzalandı
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Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadın Milli Takımlarının yeni konaklama sponsoru ile sözleşme imzaladı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsorluktan büyük bir destek beklediklerini belirtti.

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) ve Kadın Milli Takımlarının yeni konaklama sponsoru arasında bugün sözleşme imzalandı.

İmza töreni TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea Yönetim Kurulu Başkanı Emel Güven Bardız ve Genel Müdürü Eray Dursun, A Kadın Milli Takımı sporcuları ve TBF yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, "Kadın Milli Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası yolculuğuna güçlü ve konforlu bir hazırlık süreciyle devam etmesi bizim için son derece önemli. Yalnızca bir sponsorluk olarak değil, kadın basketboluna verilen anlamlı bir destek olarak görüyoruz. Sporcularımızın sahadaki başarısı, böylesi kıymetli katkılarla daha da anlamlanıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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