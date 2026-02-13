Haberler

Kadın Milli Badminton Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da devam eden 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız, Fransa'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkarak bronz madalyayı garantileyen milliler, grup aşamasındaki mücadelelerinde önemli galibiyetler elde etti.

İstanbul'da devam eden 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Fransa'yı 3-2 yenen Kadın Milli Takımı, grup aşamasındaki karşılaşmalarını tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul'da devam eden 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız, grup aşamasındaki karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi. Oynanan müsabakalarda sporcularımız, sergiledikleri mücadeleci performansla Avrupa'nın güçlü rakiplerine karşı önemli galibiyetler elde etti. Türkiye Badminton Federasyonu olarak sahada yüreğiyle mücadele eden sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, yarı finalde ay-yıldızlı formayla mücadele edecek Kadın Milli Takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milliler, organizasyonun ilk gününde Çekya'yı 5-0, ikinci gününde ise Bulgaristan'ı 4-1 mağlup etmişti.

Bu sonuçla Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantiledi.

Kadınlar grup karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Tek Kadınlar Kategorisi

Neslihan Arın-Anna Tatranova: 21-11, 21-12

Özge Bayrak-Romane Clotreaux-Foucault: 21-8, 21-12

Ravza Bodur-Leana Laurent: 21-6, 15-21, 21-15

Çift Kadınlar Kategorisi

Neslihan Arın/Nazlıcan İnci-Agathe Cuevas/Elsa Jacob: 19-21, 21-23

Yasemen Bektaş/Sinem Yıldız-Margot Lambert/Camille Pognante: 13-21, 13-21

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor