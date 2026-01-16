Haberler

Hokey: Kadınlar Salon Avrupa Şampiyonası II

Güncelleme:
Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı, Portekiz'deki Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası'nda Slovakya'yı 5-4 ve İsveç'i 14-4 yenerek iki galibiyet elde etti. Milli takım, yarın Finlandiya ve İtalya ile karşılaşacak.

Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası II 2026'da Slovakya'yı 5-4, İsveç'i de 14-4 yenerek 2'de 2 yaptı.

Lousada kentinde başlayan organizasyonunda milli takım, Slovakya ve İsveç ile karşı karşıya geldi.

Günün ilk maçında Slovakya'yı 5-4, ikinci karşılaşmasında da İsveç'i 14-4 yenen ay-yıldızlılar, şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı.

Milli takım, organizasyonda yarın TSİ 14.15'te Finlandiya, TSİ 20.15'te de İtalya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
