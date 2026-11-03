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Kadın Milli Futbol Takımı 2027 B Ligi'nde Slovenya, Macaristan, Kosova'yla eşleşti

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Kadın Milli Futbol Takımı 2027 B Ligi'nde Slovenya, Macaristan, Kosova'yla eşleşti
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 UEFA Kadınlar Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta Slovenya, Macaristan ve Kosova ile eşleşti. Milliler, grup aşamasında rakipleriyle iç sahada ve deplasmanda toplam altı maç oynayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'ndeki rakipleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu. Milliler, B Ligi 4'üncü Grup'ta Slovenya, Macaristan ve Kosova ile eşleşti.

Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu adına TFF Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ile Kadın Millii Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın katıldı.

2027 UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde B Ligi'nde mücadele edecek Ay-Yıldızlılarımız, grup aşamasında rakipleriyle iç sahada ve deplasmanda olmak üzere toplam altı karşılaşmaya çıkacak. Grup aşamasındaki ilk iki maç 23 Şubat - 6 Mart, üçüncü ve dördüncü maçlar 13 - 24 Nisan, son iki karşılaşma ise 7 - 15 Haziran 2027 tarihleri arasında oynanacak. Toplam 16 takımın dörderli dört grupta mücadele edeceği B Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan A Ligi'ne yükselecek. Grup ikincileri ise A Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla yükselme play-off maçları oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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