Kadın Güreş Milli Takımı Genç Sporcuları Şampiyonluk İçin Kamp Yapıyor

Kadın Güreş Milli Takımı'nın genç sporcuları Elmira Yasin, Beyza Nur Akkuş ve Tuğba Demir, katılacakları şampiyonalarda madalya kazanmak için Bolu'da güç depoluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapan milli güreşçiler, İtalya'da 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'na günde 6 saat çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

Büyükler kategorisindeki milli güreşçilerin başarılarından ilham alan genç sporcular, teknik direktör Efraim Kahraman ve yardımcı antrenörler gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü 19 yaşındaki Elmira Yasin, AA muhabirine, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlandıklarını dile getiren Yasin, "Bir ay sonra İtalya'da U20 Avrupa Şampiyonası var. Günde 5-6 saat çift antrenman yapıyoruz. Hedefim, güreşin efsane ismi Yasemin Adar Yiğit gibi olmak. Onun yerini doldurabilmek, başarısını devam ettirebilmek. Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları istiyorum. Ayrıca hedefimde olimpiyat şampiyonluğu da var." diye konuştu.

Yasin, güreşin zor bir spor olduğunu, güzel taraflarının da bulunduğunu belirterek, "Başarılarla daha da güzel hale geliyor. Yapacak olanlara da tavsiye ediyorum." dedi.

Beyza Nur Akkuş: "2025 yılını güzel şekilde kapatmak istiyorum"

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi 18 yaşındaki Beyza Nur Akkuş da yaklaşık 5 yıldır güreşle ilgilendiğini, bu sürede çeşitli başarılar elde ettiğini kaydetti.

Kamp döneminin iyi geçtiğini aktaran Akkuş, "Hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak olimpiyatlara gitmek. Günde çift antrenman yapıyoruz. Bu yıl içinde kendi yaş grubumun Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Onlar için ter döküyorum. 2025 yılını güzel şekilde kapatmak istiyorum. U23 Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Büyüklerde de Avrupa ikincisi olduk. Gideceğim yaş grubunda da yine takım halinde Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü 20 yaşındaki Tuğba Demir ise kamp çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini belirtti.

Demir, katılacağı müsabakalarda en iyi şekilde mücadele edeceğini vurgulayarak, "Hedefim Türk bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Takımımız başarılı sporculardan oluşuyor. Takım halinde de başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.