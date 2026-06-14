Dünya Golbol Şampiyonası
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası yarı finalinde ev sahibi Çin'e 3-1 mağlup oldu. Takım, bronz madalya için yarın ABD-İsrail maçının kaybedeniyle karşılaşacak. Erkek Milli Takımı ise Ukrayna'yı yenerek beşincilik maçına çıkmaya hak kazandı.
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Çin'e 3-1 yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonunun yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi.
2022'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye, yarı finalde Çin'e 3-1 mağlup oldu.
Milli takım, ABD- İsrail yarı finalinin kaybedenine karşı yarın bronz madalya mücadelesi verecek.
Öte yandan sıralama müsabakasında Ukrayna'yı 10-6 yenen Erkek Golbol Milli Takımı da yarın Arjantin'e karşı beşincilik maçına çıkacak.