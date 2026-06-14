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Dünya Golbol Şampiyonası

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Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası yarı finalinde ev sahibi Çin'e 3-1 mağlup oldu. Takım, bronz madalya için yarın ABD-İsrail maçının kaybedeniyle karşılaşacak. Erkek Milli Takımı ise Ukrayna'yı yenerek beşincilik maçına çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Çin'e 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonunun yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi.

2022'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye, yarı finalde Çin'e 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, ABD- İsrail yarı finalinin kaybedenine karşı yarın bronz madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan sıralama müsabakasında Ukrayna'yı 10-6 yenen Erkek Golbol Milli Takımı da yarın Arjantin'e karşı beşincilik maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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