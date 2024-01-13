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Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor-Galatasaray maçında olaylar yaşandı

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ALG Spor ile Galatasaray arasında oynanan Kadın Futbol Süper Ligi maçında yaşanan olaylar sonucunda disiplin kararları açıklandı. ALG Spor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verilirken, Galatasaray'a 10 Bin TL para cezası kesildi.

Maç sonu olaylarında; 1 maç seyircisiz, 1 maç men, 1 savunma isteği ve 10 bin TL para cezası çıktı

İSTANBUL, - Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor ile Galatasaray arasında oynanan maça, karşılaşma sonundaki olaylar damga vurdu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. hafta müsabakasında Gaziantep temsilcisi ALG, 4-1'lik üstünlük sağladı. 23 Aralık'taki bu yenilgiye rağmen Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise saha içi karıştı. Edinilen bilgiye göre maç boyunca yaşanan gerginlikler ve karşılıklı söz dalaşı, maç sonunda saldırı girişimine döndü.

ANDRIJANA TRISIC'TEN SAVUNMA İSTENDİ

Karşılaşma sonrasında ev sahibi takımdan Andrijana Trisic'in Galatasaray yedek kulübesine doğru koştuğu ve rakip oyunculara hareket yaptığı görüldü. Buna öfkelenen Galatasaraylı futbolcular karşılık vermek istedi ve bir kovalamaca yaşandı. Görüntülerde olayı önlemeye çalışan, taşkınlığa izin vermek istemeyen  ALG Sporlu oyuncular, idareciler ve Galatasaraylı sporcu ile idarecilerin çabasına rağmen saha içindeki olaylar uzun süre devam etti.

Olaylar ile ilgili disiplin kararlarında ise PFDK ve Tahkim Kurulu, ALG Spor oyuncusu Andrijana Trisic'ten savunma isterken, Manyima Stevelmans'a 1 maç ceza verildi. ALG Spor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası da verilirken, Galatasaray'a da 10 Bin TL para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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