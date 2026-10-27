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Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları yarın oynanacak, Fenerbahçe-Kayseri ertelendi

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları yarın oynanacak. TFF açıklamasına göre Fenerbahçe arsaVev-Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol maçı, sarı-lacivertlilerin UEFA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşması nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

?Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe arsaVev-Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol maçı, sarı-lacivertlilerin yarın yapacağı UEFA Kadınlar Avrupa Kupası karşılaşması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş-Hakkarigücüspor, Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor ve Safi MCL Bentonit Ünyespor-Bakırköy maçları TFF YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Ligde 8. haftanın programı şöyle:

12.00 1207 Antalyaspor-Sultanbeyligücü (Zeytinköy 3 Nolu Saha)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Seyrantepe 1 Nolu Çim Saha)

13.00 Yüksekovaspor-Galatasaray (Şemdinli İlçe)

13.00 Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Şile İlçe)

14.00 Beşiktaş-Hakkarigücüspor (Fulya Hakkı Yeten)

14.00 Safi MCL Bentonit Ünyespor-Bakırköy Kadın Futbol (Ünye İlçe)

14.00 Haymanaspor-Giresun Sanayispor (Haymana İlçe)

Kaynak: AA
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