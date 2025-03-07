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Kadın Co-Pilot Eğitimleri 18 Mart'ta Başlıyor

Kadın Co-Pilot Eğitimleri 18 Mart'ta Başlıyor
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TOSFED Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen Kadın Co-Pilot Eğitimleri'nin ikincisi, 18 Mart'ta teorik derslerle başlayacak. Geçtiğimiz yıl 250 katılımcı online eğitimlere katıldı, 4 kadın co-pilot ralli sezonunda yer aldı. Yeni eğitim programında ralli sporunun temelleri öğretilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen 'Kadın Co- Pilot Eğitimleri'nin ikincisi, 18 Mart'ta başlayacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen eğitim programına, 900 kadar kadın gözetmen ve 'TOSFED Yıldızını Arıyor' katılımcısı davet edilirken, 3 grup halinde toplam 250 katılımcı online eğitimlere katılım sağladı. Eğitimler sonunda yapılan online sınavda başarılı olan 30 katılımcı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen pratik eğitime katılma hakkı kazandı. Bu eğitimlerden başarıyla geçen 4 kadın co-pilot da sezonda sağ koltuk buldu.

Yeni dönem eğitim programı 18 Mart'ta

Kadın co-pilot eğitimlerinin ikinci ayağı ise, 18-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek teorik derslerle başlayacak. Online olarak düzenlenecek bu derslerde, ralli sporunun temel dinamikleri, co-pilotluk görevleri, yol notu hazırlama teknikleri ve yarış prosedürleri gibi konular ele alınacak. Teorik eğitimi başarıyla tamamlayan ve sınavda başarılı olan katılımcılar, 12 Nisan tarihinde Kocaeli Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitime katılma hakkı kazanacak. Uygulamalı eğitim kapsamında katılımcılar, deneyimli pilot ve co-pilotlardan oluşan eğitmen kadrosu eşliğinde gerçek bir ralli özel etabında pratik yapma şansı elde edecekler. Bu süreçte yol notu yazımı, zaman kontrol noktaları, start-finiş prosedürleri gibi kritik unsurlar uygulamalı olarak öğretilecek.

TOSFED Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen eğitim programı, kadınların motor sporlarına katılımını artırma ve yeni co-pilotların yetişmesini sağlama hedefiyle büyük bir adım olarak görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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