Kadın Basketbolcu Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Zonguldak Spor Basket 67 takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın memleketi Diyarbakır'da, kullandığı bisiklete hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuksuz sanık M.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık M.K. hakkında hazırlanan iddianame, 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 24 Temmuz'da merkez Sur ilçesinin Fetih Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde Selahaddin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdu önünde Buğdaycı'nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"Şüpheli hakkında tali kusurlu olduğuna dair rapor düzenlendi"

Kazayla ilgili hazırlanan ve iddianamede yer alan bilirkişi raporuna ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kazanın meydana geldiği bölgede yasal hız sınırının 30 kilometre olduğu tespit edilmiştir. Ancak şüphelinin 30 kilometre işaret levhası ile hız sınırlamasına gidilen yaya geçidi bölgesine yaklaşmasına rağmen mahal şartlarına göre herhangi bir tehlikeyi algıladığında reaksiyona geçecek ölçüde ve 'güvenli duruş/manevra' yapabilecek seviyede kullandığı aracın hızını azaltmamıştır. Olayın gelişimi kapsamında ölenin kazanın oluşumunda asli ve şüpheli açısından çarpışmadan kaçınılamayacak seviyede olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla şüphelinin sayılan davranışının olayın gelişimine kısmen katkısı ve neticesi itibarıyla alamadığı değerlendirildiğinden şüpheli hakkında tali kusurlu olduğuna dair rapor düzenlenmiştir."

Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmadı

İddianamede ifadesine yer verilen sanık M.K. hafif ticari aracıyla Fetih Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nden güneyden kuzey istikametine doğru normal hız ile seyir halinde olduğunu ileri sürerek, kavşaktan dönüp Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesine gideceğini belirtti.

M.K, Selahattin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdunun önünde refüjde yüksek boylu ağaçların olduğunu, yolun diğer tarafının görülmediğini, yaya geçidine yaklaştığında kimseyi göremediğini öne sürerek, adını sonradan öğrendiği Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın, kullandığı siyah renkli elektrikli bisikletle birden yola atladığını iddia etti.

Frene bastığını ancak duramadığını ileri süren M.K, bisiklete çarptığı için Buğdaycı'nın yere düşerek yaralandığını, hemen yardıma koştuğunu savundu.

İddianamede yer alan Adli Tıp Şube Müdürlüğünce hazırlanan raporda, şüphelinin kanında alkol, idrarında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmadığı belirtildi.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şöyle denildi:

"Şüphelinin olayın olduğu yerde hız sınırlanmasına yaklaşmasına rağmen aracın hızını azaltmadığı ve kazaya sebebiyet vererek maktulün ölümüne sebebiyet verdiğinden, üzerine atılı suçu işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphe bulunduğu anlaşılmıştır. Şüpheli hakkında yüklenen suçtan yargılama yapılarak eylemine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına dair karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuksuz sanık M.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 24 Temmuz'da M.K'nin (36) kullandığı 35 KSA 08 plakalı hafif ticari araç, bisikletiyle seyir halinde olan Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya çarpmış, ağır yaralanan Buğdaycı kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Buğdaycı'nın cenazesi merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmiş, gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.