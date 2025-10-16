Kadın A Milli Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026'ya Macaristan Mağlubiyetiyle Başladı

Kadın A Milli Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki ilk maçında Macaristan'a 43-30 mağlup oldu.

Kadın A Milli Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki ilk maçında Macaristan ile Nagykanizsa kentindeki Kanizsa Arena'da karşılaştı. Sırbistan'dan Marko Sekulic ve Vladimir Jovandic hakem çiftinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 19-15 geride tamamlayan milier, mücadeleyi 43-30'luk skorla kaybetti.

Ay-yıldızlılarda Nurceren Akgün Göktepe 6; Beyzanur Türkyılmaz, Aslı İskit Çalışkan ve Ceylan Aydemir 4'er; Buğu Sönmez ve Emine Gökdemir 3'er; Seval Bozova ve Yağmur Özler 2'şer; Edanur Burhan ve Gülcan Tügel 1'er gol kaydetti.

Milliler, EHF EURO Cup 2026'daki ikinci maçında 19 Ekim Pazar günü saat 18.00'de, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Danimarka ile karşılaşacak. - İSTANBUL