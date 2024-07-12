Kadın A Milli Futbol Takımı İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta Kadın A Milli Futbol Takımı, İsviçre'ye 2-0 yenildi. Maçta İsviçre'nin gollerini Sydney Schertenleib ve Ana-Maria Crnogorcevic attı.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta Kadın A Milli Futbol Takımı grubun beşinci maçında İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar:
7. dakikada Luyet'in ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Selda topu kornere çeldi.
14. dakikada Elif'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Busem'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
33. dakikada Türkiye'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Busem'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Crnogorcevic'in pasında Sydney Schertenleib topu boş ağlara gönderdi. 0-1
65. dakikada sağ kanattan Crnogorcevic'in orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
Hakemler: Lina Lehtovaara (FIN), Heini Hyvönen (FIN), Jenni Paavolainen (FIN)
Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Gülbin Hız dk. 73), Sejde Abrahamsson, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Ebru Topçu (Halle Şensizoğlu dk. 81), Eda Karataş, Elif Keskin, Meryem Çal (Derya Arhan dk. 73), Birgül Sadıkoğlu (Ece Türkoğlu dk. 46), Busem Şeker (Miray Cin dk. 66)
Yedekler: Göknur Güleryüz, Gamze Yaman, Didem Karagenç, Kader Hançar, Dilara Deli, İlayda Kara
Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası
İsviçre: Elvira Herzog, Noelle Maritz, Viola Calligaris, Luana Bühler, Larina Buumann, Meriame Terchoun (Noemi Ivelj dk.79), Ramona Bachmann, Coumda Sow, Naomi Luyet, Smilla Vallotto (Sydney Schertenleib dk. 46), Ana-Maria Crnogorcevic (Alisha Lehmann dk. 79)
Yedekler: Nadine Böhi, Livia Peng, Julia Stierli, Lia Kamber, Nadine Riesen, Lydia Andrade, Amira Arfaoui, Caterina Regazzoni
Teknik Direktör: Pia Sundhage
Goller: Sydney Schertenleib (dk. 58), Ana-Maria Crnogorcevic (dk. 65) (İsviçre)
Sarı Kartlar: İlayda Civelek (Türkiye), Smilla Vallotto, Ramona Bachmann (İsviçre) - KOCAELİ